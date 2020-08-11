Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü

11 Ağustos 2020 Salı, 23:36

Hatay Vali Yardımcısı olan ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinin insani yardım koordinatörlüğü görevini yürüten Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da annesi ve kardeşinin oturduğu apartmana geldi. Polat, bir süre sonra annesi ve kardeşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi Polat belinden çıkardığı tabanca ile önce annesi İkbal Polat'a ardından da avukat kardeşi Altuğ Polat'a ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLAT'IN OLAYIN ARDINDAN KAÇTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Tolga Polat'ın olayın ardından kaçtığı ileri sürüldü. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.