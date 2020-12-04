Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir şüphelinin üzerinden 152 tüp kobra zehri ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı ortak operasyonda, otogarda şüpheli bir kişi durduruldu. Şüpheli M.S'nin üst aramasında, 152 cam tüp içerisinde kobra zehri bulundu. M.S. gözaltına alındı.
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