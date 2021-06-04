Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı
Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sarılmaz ile Hatay'da askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Yatkak ve Altun'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törenin ardından şehitlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Video Haberler
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
- Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı
- Engerek yılanlarının dansı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- MHP'liler destek verince, AKP'liler salonu terk etti
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Peker'in ifadesi ortaya çıktı
- Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
- Peker'den 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim?
- Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusu
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- Lübnan'dan dolar kararı
- Türkiye mutsuz, erken seçim kaçınılmaz
- Belediye meclisinde 'Erdoğan fotoğrafı' krizi