Hatay'da, Asi Nehri'nde ceset bulundu
Hatay'ın Defne ilçesinde, Asi Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Nehirden çıkarılan ceset, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesi Sümerler Mahallesi yanından geçen Asi Nehri'nde meydana geldi. Suda hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, bir erkeğe ait olan cesedi nehirden çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından ceset otopsisi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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