Hatay’da askeri araç kazasında 2 asker şehit oldu

03 Haziran 2021 Perşembe, 22:35

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; kontrolden çıkan askeri araç çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan askeri aracı kısa sürede söndürdü. Araç içerisinde bulunan 2 askeri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu açıklamayı yaptı:

"Hatay Kırıkhan’da, 03 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."