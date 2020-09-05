Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- İmamoğlu çiftinden dikkat çeken paylaşım
- Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!
- Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
- 40 yıllık yerinden apar topar çıkardılar
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi