Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
05 Eylül 2020 Cumartesi, 16:04
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Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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