Hatay'da darbedilen site görevlisi öldü

20 Ağustos 2020 Perşembe, 14:57

İddiaya göre, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir sitenin görevlisi Ethem Devrim, 13 Ağustos'ta bir grup tarafından darbedildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Devrim, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.B. tutuklandı, S.B. ve B.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.