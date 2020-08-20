Hatay'da darbedilen site görevlisi öldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, darbedildikten sonra hastaneye kaldırılan site görevlisi, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
İddiaya göre, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir sitenin görevlisi Ethem Devrim, 13 Ağustos'ta bir grup tarafından darbedildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Devrim, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.B. tutuklandı, S.B. ve B.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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