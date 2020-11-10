Hatay'da jandarma kontrolünde silahlı şov

Hatay’da, Mustafa Knaan isimli şahısın Jandarma kontrol noktasından geçerken silahını çıkararak video çekip sosyal medya hesabı üzerinden yayınlaması tepkilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 09:26
Hatay'da jandarma kontrolünde silahlı şov
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TELE1'in haberine göre; Mustafa Knaan isimli bir şahıs, Hatay Ovakent’teki jandarma kontrol noktasından geçerken silahını çıkarıp, o anları kameraya çekti.

Skandal görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Knaan'ın farklı görüntüleri de çıktı.


ÇAKAR LAMBA DETAYI

Aykırı’nın ulaştığı görüntülerde 44 AAJ 062 plakalı aracı kullandığı görülen Mustafa Knaan’ın, jandarmanın önünden geçerken gösterdiği silahla havaya ateş açtığı da görülüyor.

Şahsın kullandığı araçta çakar lamba olması da dikkat çekti.


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