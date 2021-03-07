Hatay'da kahreden olay: 2 yaşındaki ikiz kardeşler yangında can verdi

07 Mart 2021 Pazar, 15:43

Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi’ndeki iki katlı evin üst katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken evde ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek’in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında yaralanan anne Nazlı ile oğlu İbrahim Erek, ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlı Erek’in eşi Ali Erek’in yurt dışında çalıştığı öğrenildi.