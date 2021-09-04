Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Mustafa Kemal Mahallesi 575 Sokak üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Yusuf O.'nun (17) kullandığı 31 KKP 31 plakalı ticari minibüs hatalı şekilde ara yoldan çıkış yapan Kalender Göktaş’ın kullandığı ABP 270 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan araçlar yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.
Meydana gelen kazada yol kenarında yaya olan Soner Cingöz, Muzaffer Cingöz, Songül Cingöz ve otomobil sürücüsü Kalender Göktaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Songül Cingöz hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- TRT'den milli maçta reklam oyunu!
- Hemzemin geçitte facia!
- MHP'li Yönter'den ağır küfür ve hakaretler
- Bay M.G. de açıklama yaptı
- Günay'dan dikkat çeken 'Erdoğan' iddiası
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Peker için çarpıcı 'takas' iddiası
- Çocuklarınızı Erdoğan’dan koruyun!