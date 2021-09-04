Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan 6 kişinin öldüğü Ergene'deki tren kazasına ilişkin açıklama

04 Eylül 2021 Cumartesi, 15:34

Yıldırım, Çorlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde yaralıları ziyaretinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi





"Bu kaza incelendiğinde görüyoruz ki sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor. Çünkü orada bir hemzemin geçidi var, önemli bir giriş noktasıdır orası." diyen Yıldırım şöyle devam etti:

"Organize Sanayi Bölgemize geçen bir alan ve yolu kapatmamız mümkün değil. Günde 70 binin üzerinde insanın çalıştığı bir bölge orası, günde her gün en az 25 bin servis aracı girip çıkıyor oradan. Onun için burayı kapatmak mümkün değil. Gerek demir yolları, gerek diğer kurumlarımız bütün tedbirler alınmış durumda. Orada karşılıklı bariyerler var zaten videolarda görmüşsünüzdür. Işıklandırma sistemi var, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış, sabırsız davranmış ve kapalı bariyeri es geçmek suretiyle gelen yük treninin önüne çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tamamen sürücü hatasına benziyor. Savcılık, adliye ve jandarmamız bunları inceliyor ve gereken hükmü vereceklerdir."

Vali Yıldırım, her zaman sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Aksi takdirde bu şekilde telafisi mümkün olmayan kazalar yaşandığını vurgulayan Yıldırım, "Hepimiz üzülüyoruz, aileler üzülüyor, onun için sürücülerimize çok dikkatli olmaları konusunda kurallara uymalarının gerekli olduğunu söylüyorum." dedi.

Yıldırım, kazanın yaşandığı yerde incelemelerin devam ettiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımızın hepsi burada, tekrar değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeler neticesinde yapısal hatalar var mı diye baktık, görebildiğimiz kadarıyla hiçbir yapısal hata yok. Sürücü hatasından kaynaklanıyor. İnşallah sürücülerimiz dikkat eder ve böyle elim kazalara sebebiyet vermezler. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılar için de sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor, onlara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bu sabah yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.