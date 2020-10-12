Hatay'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Hatay’da, cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen orman yangınında, alevlerin sardığı bölgeler, havadan görüntülendi.

DHA
12 Ekim 2020 Pazartesi, 12:16
Hatay'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı.

2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yanan ormanlık alanlar, havadan görüntülendi.



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