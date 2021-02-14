Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 6 arazöz, 2 iş makinesi ile çalışma başlattı.

DHA
14 Şubat 2021 Pazar, 15:22
Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı
Abone Ol google-news

Hatay’ın Samandağ ilçesind bağlı Büyükoba Mahallesi’ne yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 6 arazöz, 2 iş makinesi ile çalışma başlattı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler