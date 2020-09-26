Hatayspor ligin "Paşa"sı
Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı tek golle yendi.
Süper Lig: Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 0
Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın ilk yarısı 0-0 geçildi.
50. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.
57. dakikada Gökhan Karadeniz'in ara pasında topla buluşan Mame Diouf, kaleci Ramazan Köse'yi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
84. dakikada Alan Lima'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Mohamedi kornere çeldi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Helder Barbosa xx (Jean Billiong dk. 90+2 ?), Aabid Rayane xx, Selim Ilgaz xx, Gökhan Karadeniz xxx (Burak Can Çamoğlu dk. 90+2 ?), Pablo Dos Santos xx, Mesut Çaytemel xxx, Adama Traore xx (Abdurrahman Canlı dk. 77 x), Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Popov xx, Mame Diouf xxx (Aaron Salem Boupendza dk. 77 x)
Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Mirkan Aydın, Joseph Akomadi, Muhammet Mahmut Emir
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Tarkan Serbest xx, Loret Sadıku x (Sylvain Tırpan dk. 70 x), Davıd Pavelka x (Oussama Hadadi dk. 46 xx), Haris Hajradinovic xx, Yusuf Erdoğan x, Alan Lima Carıus xx, Kevin Varga xx (Yasin Gülger dk. 70 x), Tomas Brecka xx, Aytaç Kara x, Florent Hadergjonaj xx (Ahmet Oğuz dk. 70 x)
Yedekler: Erdem Canpolat, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Fevzi Yıldırım
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Mame Diouf (dk. 57) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Ahmet Oğuz (Kasımpaşa), Mesut Çaytemel, Mame Diouf (Hatayspor)
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