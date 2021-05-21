Hatayspor Onursal Başkanı'ndan, önemli 'Billong' açıklaması

21 Mayıs 2021 Cuma, 00:22

Ligin 39. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 7-0 kaybedilen maçta eleştirilen savunma oyuncusu Jean-Claude Billong hakkında Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklama yaptı. Beyzade FM'e konuşan Savaş, "Billong'u gönderdik. Maça gidiyor, bir gün önce bacağına dövme yaptırıyor. Bir gün önce dövme yaptıran futbolcu 15 dakikada bir krem sürüyor soğutmak için. Dövme yaptıran futbolcunun bacağı bir hafta ağrıyor" dedi.

Dövmeden dolayı oyuncunun olumsuz etkilendiğini belirten Savaş, "Bacağı ağrıdığı için her topa sırtını dönüyor. Pozisyon yedik, goller yedik. Ben böyle bir futbolcunun takımda kalmasını istemem. Hem sportif direktörümüze hem teknik direktörümüze hem de yönetime 'Bu adamı gönderelim arkadaşlar' dedim. Ama bunun dışında ekstra bir şey bilmiyoruz. Ben istihbaratçı değilim. İddiaları olan varsa savcılığa başvurusunu yapar. Biz de bu konuşmanın açıklığa kavuşturulmasını isteriz. Ben işin satış boyutu olduğunu düşünenlerden değilim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Averajla şampiyon olan Beşiktaş, Billong'un hata üstüne hata yaptığı maçta Hatayspor'u 7-0 yenmişti. Bu maç sonrası, Galatasaraylı üyeler ve sosyal medyadan Billong'un bilerek oynamadığı öne sürülmüştü. Billong'un hayatında ilk kez Kamerun milli takımına davet edilmesi de Beşiktaş'ta oynayan takım arkadaşı Aboubakar ile ilişkilendirilmişti. Beşiktaş camiası ise bu gelişmeleri "Hayal ürünü iftira" olarak yorumlamıştı.