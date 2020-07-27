Hatayspor teknik direktörünü buldu!

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:37
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Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Hatayspor, geçtiğimiz günlerde Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Akdeniz ekibi Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.


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