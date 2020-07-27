Hatayspor teknik direktörünü buldu!
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Hatayspor, geçtiğimiz günlerde Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Akdeniz ekibi Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.
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