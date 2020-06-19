Hatayspor zor kurtuldu
TFF 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında İstanbulspor, sahasında lider Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
İstanbul 2 Hatay 2
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Alper Çetin, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Atchom, Oğuzhan, Ali Aytemur, Issah, Rıdvan Şimşek (Dk. 65 Zafer Şensoy), Eslem Öztürk (Dk. 81 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere, Cajic, Kağan Miray Bağış (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Papa Diouf (Dk. 76 İbrahim Yılmaz)
HATAYSPOR: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (Dk. 57 Hamza Gür), Rayane Aabid, Selim Ilgaz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 82 Soner Örnek), Mirkan Aydın (Dk. 57 Alican Özfesli) (Dk. 75 Barbosa)
GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 55 Papa Diouf (İstanbulspor) – Dk. 69 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 88 Soner Örnek (Hatayspor)
KIRMIZI KART: Issah (dk. 90+6) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Eslem Öztürk (İstanbulspor) - Popov, Hamza Gür, Sadi Karaduman (Hatayspor)
TFF 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
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