Hattuşa’nın 3 bin 500 yıl önceki hali dijitalde

Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kentinin 3500 yıl önceki halinin sanal gerçeklikle gezilebilmesi için hazırlanan projenin ilk etabı faaliyete geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2020 Salı, 02:00
Abone Ol google-news

UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye’nin önemli turizm mekânları arasında yer alan Hattuşa’nın tanıtılması ve ilçe halkının turizmden gelir elde edebilmesi amacıyla Boğazkale Kaymakamlığı’nca çalışma yürütülüyor.


Video Haberler