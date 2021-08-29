Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yeni haftada yerini yağışlara bırakacak. Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında yurttaşlara uyarılarda bulundu.
Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasının yerini yağmura bırakması bekleniyor. Yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Perşembe akşamından itibaren Cuma günü de büyük bir risk var. Artvin, Trabzon, Rize’de çok kuvvetli yağışlar var" diye konuştu. Yağışların, Marmara Bölgesi'nin doğusundan itibaren Karadeniz'e kadar etkili olacağını söyleyen Şen, durumun tehlikeli gözüktüğüne işaret ederek, "Umarız bu sistem gücünü yitirir" ifadesini kullandı.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Perşembe günü itibarıyla Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklıklarının 7-8 derece düşeceğini aktaran Şen, "İstanbul'da sıcaklıklar 20'li dereceleri görecek" şeklinde konuştu.
Pazartesi günü İstanbul'da yağmur geçişi olacağını aktaran Şen, orman yangınlarının sürdüğü Tunceli civarında yağış beklenmediğini anlattı.
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