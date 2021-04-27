Hava yolu şirketlerinden tam kapanma sonrası bilet açıklaması

27 Nisan 2021 Salı, 10:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından yurt içi uçuşlarla ilgili açıklama yayımlayan THY, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

''WEB SİTEMİZDEN DUYURACAĞIZ''

Pegasus'tan yapılan açıklamada, ''29 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan yeni kapanma sürecinde bileti olan misafirlerimizin seyahatine ilişkin uygulama detayları henüz kesinlik kazanmamıştır. Konuyla ilgili resmi otoritelerin duyurularını takiben detayları sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden duyuracağız. Konuyla ilgili çağrı merkezimizde de ilgili genelge yayınlanana kadar farklı bir bilgi bulunmamaktadır'' denildi.