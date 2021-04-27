Tam kapanma genelgesinde dikkat çeken 'market' detayı
Tam kapanma perşembe akşamı saat 19.00'da başlıyor. İçişleri'nin tam kapanma genelgesinin marketlerle ilgili bölümünde dikkat çekici bir detay bulunuyor. Maddeye göre, tam kapanma günlerinde markete ailece gitmek yasak.
Türkiye, artan koronavirüs vakaları sonrası 'tam kapanma'ya geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kara göre, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Erdoğan’ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi. Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen genelgede, tam kapanmaya ilişkin merak edilen sorulara yanıtlar yer aldı.
Yurttaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işyerlerinin çevresinde gerekli kontrollerin yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personelinin görevlendirileceği ifade edilen genelgede, "Yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu işyerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecek" denildi.
DİKKAT ÇEKİCİ DETAY: AİLECE MARKETE YASAK
Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, not olarak "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadeleri yer alıyor.
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