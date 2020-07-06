Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren son kişi de belli oldu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 6 kişinin kimliği belirlenirken, yaşamını yitiren 7'nci kişinin de 42 yaşındaki Ramazan Kor olduğu tespit edildi.
Sakarya, Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kor’un, 1 yıldır Akyazı’da yaşadığı, cenazesinin Çorum’da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.
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