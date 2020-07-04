Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.
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