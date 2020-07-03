Havai fişek fabrikası MÜSİAD şube başkanına ait çıktı!

03 Temmuz 2020 Cuma, 15:21

Hendek’te havai fişek patlamasının meydana geldiği fabrika Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve 2 ortağına ait olduğu belirlendi.

Sakarya'da 1996 yılında kurulan Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Tic. Ltd. Şirketinin üç ortağı bulunuyor. Yaşar Coşkun, Ali Rıza Ergenç ve Nazim Zeren şirketin ortakları arasında yer alıyor.

Patlamanın olduğu fabrika 15 bin metrekare bir alan üzerine kurulu 6 binadan oluşuyor. Şirket patlamanın meydana geldiği yeni binasına 2007 yılında taşındı. Patlama da bu binaların olduğu Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yukarı Çalıcatepe mevkisinde oldu. Fabrikanın bulunduğu arazi ise 300 dönüm büyüklüğünde.