Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı

27 Temmuz 2021 Salı, 15:34

Havalimanında unutulan ve gümrüğe takılan ürünler ihaleyi kazanan firma tarafından satışa çıkarıldı. Binlerce valizin içerisinden cep telefonundan pikaba kadar birçok ürün çıktı.



İhaleyi kazanan Lokman Şat, Cerrahpaşa Mahallesi’ndeki dükkanda ürünleri satışa sundu. Valizlerin içerisinden çıkan elektronik ürünler, kol saatleri, parfümler, güneş gözlükleri, kişisel bakım ürünleri gibi bir çok malzeme vatandaşların yoğun ilgisini gördü. 2021 yılında unutulan ürünlerin satışa çıktığını ifade eden Şat, “Havalimanında unutulan dolu valizleri ben aldım. Bunları en yakın zaman da açıp yarından itibaren satmaya başlayacağız. İstanbul dışından gelen arkadaşlara kesinlikle toptan satışımız yoktur. Gelen arkadaşların bir tane ürün dışında ürün almaya hakları yoktur. Burada açtığım valizleri direkt satmaya başlayacağım” diye konuştu.



“300-400 TL’LİK PARFÜMÜ 120 TL’YE ALDIM”

Ürünlerin çeşitliliğinden söz eden Şat, “İçinden cep telefonu da çıkabilir tabletlerde çıkabilir, her türlü ürün var içinde, marka ürünler çok. Elektronik eşya çok çıkıyor, çok orijinal parfümler çıkıyor. Araba parçaları da çok var. Yüzde 70-80 indirimle satıyorum. Piyasada 5 bin liralık bir telefonu ben bin 500 liraya vereceğim. Tablet var, bilgisayar var, kulaklıklar var, araba teypleri var. Avrupa ürünleri çok var. Bunlar gümrüğe takılan ürünler şimdi zaten bizde bin taneye yakın dolu valiz var. Senede bir defa havalimanının ihalesi oluyor. Bu senede Allah’ın izniyle ben aldım. Yurtdışından gelen arkadaşlar bunları unutuyor. İhaleye bir sene sonra çıkıyor” şeklinde konuştu.

Dükkandan alışveriş yapan Orhan Aktan, “Daha önce parfüm aldım. 300-400 TL’lik parfümü 120 TL’ye aldım. Ürünleri almadan önce piyasasını araştırdım. Karşılaştırdığımda çok ucuza aldığımı gördüm. Bu nedenle bana çok mantıklı geldi” ifadelerini kullandı.





