Havalimanından uçak çalındı, polis sosyal medyadan çağrıda bulundu
2020'nin son günü ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen uçak hırsızlığının ardından eyalet polisi kimliği belirsiz kişilerin bulunması için Facebook üzerinden çağrıda bulundu.
Polisin 6 Ocak'ta Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, olay 31 Aralık gecesi yaşandı. Yeni yılın gelişini fırsat bilen hırsızlar, ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Cottonwood'daki havalimanına kapısını zorla açarak girdi.
Römorka yüklenmiş uçakla birlikte, bazı yedek parçalar da çalındı.
Fox News'ta yer alan habere göre Polis, toplam zararın 70 binle 80 bin dolar arasında değiştiğini bildirdiği Facebook paylaşımında şunları kaydetti:
"31 Aralık 2020'de gece yarısından hemen önce kimliği belirsiz kişiler, Cottonwood'daki 1001 West Mingus Bulvarı'nda bulunan ana kapıyı devre dışı bırakıp Cottonwood Havaalanı'na giriş yapabildiler. Havaalanına giren kişiler ve içinde bir uçak bulunan bir römorku çaldı. Bu kişiler ayrıca başka uçak parçalarını da çaldı. Toplam zararın 70 bin- 80 bin dolarn arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Bu suçlarla ilgili herhangi bir bilginiz varsa, lütfen (928) 649-1397 numaralı telefondan Cottonwood Polis Departmanı ile iletişime geçin. Ayrıca tutuklanmaya yol açacak bilgiler için 450 dolara kadar ödül veren Yavapai Silent Witness ile iletişime geçebilirsiniz."
Paylaşılan fotoğrafta beyaz ve kırmızı renklere sahip uçağın kuyruk numarasının N153PR olduğu görülüyor.
Kolluk kuvvetleri şimdi fotoğrafını paylaştıkları uçağı ve hırsız ya da hırsızları arıyor.
Bölge yönetiminin sahip olduğu havalimanı yalnızca tek bir piste, 10 tane de hangara sahip.
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