Havalimanının yakınlarında çıkan yangın korkuttu
Diyarbakır Havalimanı karşısındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Diyarbakır Havalimanı karşısında hasadı yapılmış buğday tarlasında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan anız yangının, yoldan geçen bir sürücünün attığı izmaritten kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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