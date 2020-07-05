Havayi fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yanıt bekleyen sorular

05 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Fabrikaların, çalışanları patlama basıncı ve alevden koruyacak şekilde yapılması gerektiği belirtiliyor.

Kapasitesi 5 tona kadar olan depolardan en az 30 metre, daha fazla patlayıcı madde stoklanacak depolarda ise en az 60 metre uzaklık olması gerek.

Sakarya’daki fabrikada binaların birçoğunun patlaması “hükümlere ve mesafe kuralına uyulmadı mı” sorusunu gündeme getirdi.

“Tüzüğe aykırılık varsa en son martta yapıldığı belirtilen denetimlerde bunlar nasıl görülmedi” sorusu da yanıt bekliyor.

FABRİKANIN ORTAĞI YAŞAR COŞKUN’A MORAL YEMEĞİ

Fabrikanın üç ortağından biri olan MÜSİAD Genel Başkanı ve şube başkanları, fabrika sahibi olan MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun, yönetmeliğe uygun çalıştıklarını, fabrikayı da defalarca kez denetlediklerini ve işçilerin patlama konusunda eğitim aldığını savundu.

Coşkun’a destek vermek için “moral yemeği” düzenlendiği ortaya çıktı. MÜSİAD Bursa’nın Twitter’dan paylaşılan yemek fotoğrafı tepkiler üzerine kaldırıldı.