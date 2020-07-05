Havayi fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yanıt bekleyen sorular
Havai fişek fabrikalarının işleyişi tüzük ile düzenleniyor. Tüzüğe göre, işyeri binaları tek katlı yapılıyor. Duvarlar yanmaz, tavanlar hafif ve yanmaz, tabanlar düz, yanmaz, sızdırmaz, çarpmayla kıvılcım çıkarmaz, yumuşak malzemeden, kolay temizlenir ve hafif eğimli, pencereler büyük parçalar halinde etrafa dağılmayacak ve zarar vermeyecek mika, telli cam gibi maddelerden yapılmalı.
Fabrikaların, çalışanları patlama basıncı ve alevden koruyacak şekilde yapılması gerektiği belirtiliyor.
Kapasitesi 5 tona kadar olan depolardan en az 30 metre, daha fazla patlayıcı madde stoklanacak depolarda ise en az 60 metre uzaklık olması gerek.
Sakarya’daki fabrikada binaların birçoğunun patlaması “hükümlere ve mesafe kuralına uyulmadı mı” sorusunu gündeme getirdi.
“Tüzüğe aykırılık varsa en son martta yapıldığı belirtilen denetimlerde bunlar nasıl görülmedi” sorusu da yanıt bekliyor.
FABRİKANIN ORTAĞI YAŞAR COŞKUN’A MORAL YEMEĞİ
Fabrikanın üç ortağından biri olan MÜSİAD Genel Başkanı ve şube başkanları, fabrika sahibi olan MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun, yönetmeliğe uygun çalıştıklarını, fabrikayı da defalarca kez denetlediklerini ve işçilerin patlama konusunda eğitim aldığını savundu.
Coşkun’a destek vermek için “moral yemeği” düzenlendiği ortaya çıktı. MÜSİAD Bursa’nın Twitter’dan paylaşılan yemek fotoğrafı tepkiler üzerine kaldırıldı.
Video Haberler
- Küçükkaya, Cumhuriyet'e uygulanan baskıya dikkat çekti
- İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade edilmeyecek!
- Avukatlara biber gazlı müdahale!
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi