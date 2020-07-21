Havuzlar 23 Temmuz'da açılıyor

21 Temmuz 2020 Salı, 14:13

Pandemi nedeniyle antrenman yapamayan milli sporculara Spor İstanbul'dan sevindirici haber.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Anadolu ve Avrupa yakasında 2'şer olimpik havuzu 2019 başından bu yana yarışlara katılıp, 11 yaş ve üstü milli ile lisanslı sporculara açacaklarını söyledi.

Spor kültürünün gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Onur, "Spor İstanbul'un amacı İstanbulların daha aktif olması, daha farklı ve daha fazla spor branşlarıyla tanışmaları. Çünkü Türk sporunun gelişmesi için önemli olduğuna inanıyoruz. Önünüze ne kadar spor etkinliği çıkarsa ne kadar farklı spor etkinliği çıkarsa onlardan birinin sizi yakalaması hatta onda ilerleme isteğinin olması ihtimali daha yüksek. O yüzden mümkün olduğunda yelpazeyi geniş tutup daha fazla çocuğu farklı spor etkinlikleriyle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabii pandemi süreci zorlandığımız bir dönem oldu ama yaz aylarını boş geçirmek istemedik. Şu anda kano, kürek, santranç, bocce, oryantring gibi branşlarda sosyal mesafe kurallarına uygun güzel bir yaz okulu planladık. Ağustos ayının sonuna kadar bu branşlarda çocukları bir araya getiriyor olacağız" dedi.



AİLECE SPOR



"Çocukların spor yapıyor olabilmeleri için ebeveynlerini spor yaparken görebilmeleri gerekiyor" diyen Renay Onur, "Çünkü; büyükler, çocukların rol modeli. Onlar için de sabah sporlarının sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda bu sene sonu hedefimiz 100 noktada İstanbul'a yayın bir şekilde tesis dışında sabahları spor yaptırıyor olmak. Ana olarak tesisler tarafında bunları söyleyebilirim. Etkinliklerin sayısı da artıyor olacak ama orada hala sosyal mesafe kuralı bizi engelliyor. Burada muhtemelen gördüğünüz ilk etkinlik yarı maraton ve arkasından maraton olacak" şeklinde konuştu.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalara sporcuların hazırlanabilmesi için tesislerin kullanımını hızlandırdıklarını ve bunu yüzme federasyonu ile beraber harekete geçirdiklerini belirten Onur, İstanbul'da 200'den fazla kulüp bulunduğunu hatırlatarak, "Bu heyecanlı olduğumuz yeni bir konuydu. Perşembe günü duyuracağız. Havuzların halka açılışları İBB Bilim Kurulu tarafından Ağustos ayının sonuna kadar uygun değil. Ancak az sayıda sporcuyla havuzlarımızı açabiliyoruz. Bugüne kadar yüzücüler havuzları maalesef kullanamamışlar. Perşembe günü itibarıyla Ağustos sonuna kadar Anadolu'da 2, Avrupa'da 2 olimpik havuzumuzu İstanbul'daki lisanslı yüzücülere, 2019 başından bu yana yarışlara katılıp bitirmiş lisanslı ve milli yüzücülere açıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Yüzme dışında buz pateni için de müjde veren İ. Renay Onur, "Buz pateni tesislerimizde 5 yıldır buz yenilenmemiş. Buz bozulmuş ve kalınlaşmıştı. Onun yenilenmesi tamamlandı. Çarşamba ya da Perşembe günü de Silivrikapı buz pistini de ağustos ayının sonuna kadar sadece müsabakalarda başarılı olmuş lisanslı sporcular ve milli sporculara gün boyunca istedikleri kadar antrenman yapabilmeleri için açıyor olacağız" dedi.