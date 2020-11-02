Hawaii semalarında süzülen UFO'nun gerçekte ne olduğunu açıklandı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 14:06

Görsel: BBC

Hawaii Üniversitesi, Manoa Astronomi Enstitüsü'nden Profesör Richard Wainscoat, sosyal medyada büyük ilgi uyandıran görüntülerin, muhtemelen kullanılmış bir roket güçlendiricisinin atmosfere yeniden girmesiyle oluştuğunu ifade etti.

Üniversitenin aktardığına göre söz konusu roket, Venezuela'nın uydusu Venesat-1'i 2008'de uzaya fırlatmak için kullanılmıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kullanılmış roket fırlatıldığı günden bu yana Dünya'nın etrafında dönüyor ve düşük Dünya yörüngesindeki zayıf atmosferle sürtünerek yavaş yavaş irtifa kaybediyordu."

Sonunda Cumartesi günü güçlendirici, son yörüngesini tamamladı.

Haleakala’daki Pan-STARRS teleskobuyla çalışan Wainscoat da şöyle konuştu:

"Bir cismin atmosfere yeniden girdiğini görmek, Hawaii gibi belirli bir konumda nispeten nadir yaşanır. Çünkü cismin yeniden girişini yalnızca bize yakınsa görebiliriz."

Kaynak: Independent Türkçe