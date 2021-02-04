‘Hayaletler’ ve ‘Suçlular’a iki ödül

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajlı filmi “Hayaletler”, önceki gün sona eren Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali’nden de iki ödülle döndü. Okyay, en iyi yönetmen seçilirken filmin oyuncularından Dilayda Güneş de en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bir başka ödül haberi de dünyanın en önemli film festivallerinden olan Sundance Film Festivali’nde yarışan “Suçlular” filminden geldi. Serhat Karaaslan’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği kısa film, “Jüri Özel Senaryo Ödülü”nü kazandı.

‘HAYALETLER’İN BAŞARISI

“Hayaletler” için bu ödül ilk değil. Küresel salgın nedeniyle kültür ve sanatın zor zamanlar geçirdiği 2020 yılında az sayıdaki güzel haberden biri “Hayaletler”in 77. Venedik Film Festivali’nde aldığı büyük ödüldü. Okyay, cesur filmiyle 57. Antalya Film Festivali’nden de en iyi film dahil toplamda 5 ödül kazandı. Film, 61. Selanik Film Festivali’nde “İnsani Değerler Ödülü” ile “Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar Ödülü”nü almış, 36. Varşova Film Festivali’nde de Genç FIPRESCI Jürisi tarafından en iyi film seçilmişti. “Hayaletler” filminin yapım sürecine göz attığımızda aldığı ödüllerle elde ettiği bu başarının önemini de görüyoruz. Okyay, filmini Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alamadan, kampanya başlatarak çekti. Ödüllü yönetmen, filmin yapımcısı Dilek Aydın ile birlikte tüm olanaksızlıklara karşın çekimler sekteye uğramasın diye büyük çaba sarf etti. “Hayaletler” aralık ayında, Londra merkezli bağımsız sinema dergisi Middle East Eye tarafından “Türkiye sinemasında İstanbul, bu kadar canlı, özenli ve doğru bir şekilde çok ender resmedildi” sözleriyle övüldü. 2020’nin “Mutlaka Görülmesi Gereken Filmleri” listesinde ilk sırada gösterildi. Türkiye’de de Altyazı sinema dergisi ve Bantmag’ın 2020’nin en iyi filmleri listelerinde yer aldı. Filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşıyor. Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin ve sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk’ün üstlendiği filmin çok konuşulan müziklerini de bağımsız müzisyen Ekin Fil yaptı.

‘SUÇLULAR’I ÇOK DUYACAĞIZ

Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Suçlular”, 28 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen 2021 Sundance Film Festivali’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dünya prömiyerini yaptı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan “Suçlular”, “Jüri Özel Senaryo Ödülü”ne değer görüldü. Amerikalı oyuncu Raúl Castillo, Rotterdam Film Festivali’nin programcılarından Inge de Leeuw ve video sanatçısı Tacita Dean’ın yer aldığı kısa film jürisi ödül gerekçesinde “Yasakların hüküm sürdüğü bir çevrede, bir yaşamdan etkileyici bir kesiti son derece güçlü bir şekilde, klişelere başvurmadan ve gerilimli bir atmosferi yaratıcı bir şekilde beklenmedik bir ‘twistle’ kurarak gözlerimizin önüne getirdiği için” ifadelerine yer verdi. Fransa Ulusal Sinema Merkezi CNC’nin yapım desteği ve Arte televizyonu ortaklığıyla yapılan “Suçlular”, baş başa kalmaya çalışan üniversite öğrencisi bir çiftin bir gece boyunca başlarından geçenleri konu alıyor. Karaaslan, uzun metraj filmi “Görülmüştür” ve kısa filmleriyle birçok ulusal ve uluslararası festivalde ödüller kazanmıştı. “Suçlular” filminin ulusal ve uluslararası festival yolculuğu devam ediyor.