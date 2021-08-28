Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı: Meslek değiştiren Mennan'ın son hali

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:43

Hayat Bilgisi, 2003 ve 2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihine damga vurdu. Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı gençlik dizisinde Okul Müdürü Amil Hoca'nın yardımcısı ve hademe rolünde olan Mennan karakterini canlandıran oyuncu Erdal Türkmen'in son hali merak ediliyordu.

Mennan karakterini canlandıran Erdal Türkmen şimdilerde başka bir alanda çalışıyor.

YOUTUBER OLDU

Erdal Türkmen, oyunculuğunun yanında aynı zamanda karikatüristlik yapıyordu. Pek çok mizah dergisinde yer alan Türkmen, oyunculuk mesleğine ilk adımını Çiçek Taksi ile yaptı. Ününü ise Hayat Bilgisi dizisiyle kazandı. Türkmen şimdilerde ise Youtuber oldu. Youtube'da komik içerikler üreterek farklı konuları işleyen Erdal Türkmen'in izlenme sayısı da gittikçe artıyor.