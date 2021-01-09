'Hayat eve sığar' diyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit milyonluk Ferrari ile gezintide
Sağlık Bakanı Koca, ünlü oyuncular Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti ile "Hayat eve sığar" mesajını paylaşmıştı. Koronavirüse rağmen çalışmak zorunda oldukları için evde kalamayan yurttaşlar kalabalık toplu ulaşımı kullanmaya devam ederken, Özçivit ve Evcen çifti önceki gün boğazda fiyatının yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen lüks araçları ile görüntülendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin evde bulundukları sırada çektirdikleri fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer vermişti. Bakan Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 'Hayat eve sığar' diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullanmıştı.
MİLYONLUK FERRARİ İLE GEZİNTİ
İşe gitmek zorunda oldukları için evde kalamayan yurttaşlar 'Hayat eve sığar' sloganına ve ünlülerin bu tarz paylaşımına isyan ederken, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen önceki gün Bebek'te fiyatının yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen lüks araçları ile görüntülendi.
(Fotoğraf-Habertürk)
Evcen, daha önce de "Evin alt katını spor salonuna çevirdim" açıklamasında bulunmuştu.
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