"Hayata Dönüş Operasyonu" davası... İki sanık dinlendi, duruşma ertelendi

12 Kasım 2020 Perşembe, 16:19

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanıklar Ömer Arık ve Mehmet Bingöl, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

EMRİMDE 100 ASKER VARDI

Sanık Ömer Arık savunmasında o dönem cezaevi koruma taburunda bölük komutanı olduğunu belirterek “Emrimde de 100 asker ve 5 rütbeli asker vardı. Benim o günkü görevim adli blokta emniyet tedbiri almaktı. Adli blokta herhangi bir isyan ve kargaşa çıkmasını engellemek için görevliydim. Sabah 05.00 gibi adli bloğa girdim, saat 21.00 gibi operasyonun bittiğini söylediler. Ben emrimdeki askerler ile birlikte herhangi bir öldürme ya da yaralama eylemine katılmadım. Beraatimi isterim.” dedi.

OLAYIN ÜZERİNDEN 20 SENE GEÇTİ

Sanık Mehmet Bingöl ise “Jandarma Arama Kurtarma Birliği’nde kurtarma personeli olarak çalışıyordum. Hayata dönüş operasyonunda bizim birliğimize kurtarma görevi verildi. Operasyon başladığında ben izindeydim, yaklaşık 2-3 saat sonra operasyona dahil oldum. Ben oraya gittiğimde bahçe gibi bir yerde bekledik. Bizim yanımızda yangın söndürme cihazı, hava temizleme fanı gibi cihazlar vardı. Yanımızda herhangi bir silah yoktu. Benim içinde bulunduğum arama kurtarma ekibi bahçede bekledi, koğuşlara girmedi. Bize görev verilmedi, kurtarma görevi yapmadık. Dediğim yerde yaklaşık 30-35 kişi kadar bekledik. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde beyanda bulundu.

Avukatın sorusu üzerine sanık Bingöl, “Yangın vardı, yangına da itfaiye müdahale etti diye hatırlıyorum. Yangın konusunda bizden bir müdahale istenmedi. Zaten bizim yangına karşı herhangi bir görevimiz yoktur. Kimlerin gelip gittiğinden emin değilim. Harekat emrine bakmak lazım. Olayın üzerinden 20 sene geçti, ben hatırladıklarımı anlatıyorum” diye konuştu.

JANDARMA ÖZEL ASAYİŞ’E YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Jandarma Özel Asayiş birliğine müzekkere yazılarak operasyondan önce askerlere silah kullanma tebliğinin yapılıp yapılmadığı konusunda belge istenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 şüphelinin “Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.