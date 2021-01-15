Hayatı kolaylaştıran projelere devam

15 Ocak 2021 Cuma, 08:45

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, görevde bulunduğu 20 aylık süre içerisinde ilçe için yaptığı çalışmaları ve projelerini muhtarlara anlattı. Çalışan annelerin çocuklarının mağdur olmaması için Gündüz Çocuk Bakım Evlerini hizmete açarak destek verdiklerini belirten Eriş, kadınlara yeni iş olanakları sağlamak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile birlikte “Evde Çocuk Bakımı Kursu” düzenlediklerini aktardı.

HİZMET YILI

Mehmet Eriş, Gölcük’te İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte uygulanan “Kadın Çiftçilerle İpekböcekçiliğinin Yeniden Canlandırılması” projesi ile Ödemişli kadınların ev ekonomisine katkı sunduğunu belirtti. 99 mahallede hayatı kolaylaştıracak çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile koordineli biçimde sürdürdüklerini vurgulayan Eriş, “1.5 yıllık süreçte 216 bin metrekare kilit parke taş kaplama yaptık. Ulaşım ve üretim yollarında toplam 860 km yol açma, dolgu, tesviye, yol genişletme ve yol rehabilite çalışması ile tarımsal üretime destek sunduk” dedi.

Bademli Barajı’nda uygulanan kartlı ve sayaçlı sistemin örnek bir proje olduğunu aktaran Başkan Eriş, suyun ölçülebilir olmasını sağlayan sistemle 6 ay boyunca 10 bin 480 dekar verimli tarım alanı sulandığını, tasarruf sayesinde sulama yapılan gün sayısı arttırılmış olduğunu hatırlattı.

Kentin sosyal hayatına yeni tesislerle katkı sunulduğunu aktaran Başkan Mehmet Eriş, “Günlüce’deki Geleneksel Ata Sporları Oyun ve Yarış Alanı’nda yer alan tesislerin Taypark ve Hipodrom Restoran ile yeni bir konseptle değerlendirilecek. Tarih ve doğanın iç içe olduğu yeryüzü cenneti kentimiz Ödemiş’in turistik değerlerini tanıtmak ve kentimize gelen yerli ve yabancı konukları bilgilendirmek üzere Turizm ve Tanıtma Merkezimizi de tarihi İncir Mağazası’nda hizmete sunduk” dedi.

2021 HEDEFLERİ

Tanzim Satış Yeri projesinin ihalesi ile Ödemiş Müzesi yanındaki çatı sistemini değerlendirerek yöresel lezzetlerle oluşturulacak Lezzet Çatısı projesi yapılacak.

- Gündüz Çocuk Bakımevi içerisinde, Eğitim Kompleksi yapılacak.

- Gölcük Oteli’nin kalan inşaatı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesi olarak tamamlamak.

- Mülkiyeti belediyeye ait Bozdağ Kasap Hali, konaklama ve gastronomi merkezine dönüştürülecek.

- Tarihi Birgi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi hedefi için kurumlarla işbirliği içerisine girilecek ve İmam Birgivi ve çevresi düzenlenecek.

- Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun tarımsal sulamada değerlendirilecek.

- Yağışlı havalarda yaşanan sıkıntıları sona erdirmek üzere 45 kilometrelik yağmur suyu şebeke inşaatının ihalesinin İZSU tarafından 2021 yılı içerisinde yapılacak.

- Hükümet Meydanı’nda yeraltı otopark projesinin ihaleye çıkılaca ve en kısa sürede tamamlanacak.