‘Hayatımı mahvetti demişti’... Euromillions kazananı ölü bulundu
Euromillions isimli piyango oyununda 27 milyon sterlin (yaklaşık 311 milyon 360 bin TL) ikramiyeyi kazanan 56 yaşındaki Margaret Loughrey, evinde ölü bulundu.
Strabane’de yaşayan 56 yaşındaki Margaret Loughrey, Euromillions isimli piyangodan 27 milyon sterlinlik ikramiye kazanmıştı.
İkramiyenin kendisine 'kederden başka bir şey' getirmediğini söyleyen Loughrey, evinde ölü bulundu. Margaret’ın hayatını kaybetme nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunun beklendiği belirtildi.
Loughrey, Kasım 2013'te EuroMillions isimli piyangoyu kazandığında işsizdi ve sosyal yardımlarla yaşıyordu. 2019'da Sunday Life'a konuşan Margaret, piyango kazancının onu cehenneme sürüklediğini belirtmişti.
Margaret, “Para bana kederden başka bir şey getirmedi. Hayatımı mahvetti” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: METRO
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