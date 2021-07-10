Haydarpaşa açıklarında gemi arızası
Kadıköy Haydarpaşa açıklarında arızalanan kuru yük gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 7 römorkörü müdahale etti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana gelen Adnan H isimli 96 metre boyundaki kuru yük gemisindeki kılavuz kaptan demir attı.
Gemine yardım için Kurtarma 7 römorkörü sevk edildi. Gemi çekilerek Ahırkapı açıklarına götürüldü.
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