Haydarpaşa açıklarında gemi arızası

Kadıköy Haydarpaşa açıklarında arızalanan kuru yük gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 7 römorkörü müdahale etti.

(DHA)
10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:41
Haydarpaşa açıklarında gemi arızası
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana gelen Adnan H isimli 96 metre boyundaki kuru yük gemisindeki kılavuz kaptan demir attı.


Gemine yardım için Kurtarma 7 römorkörü sevk edildi. Gemi çekilerek Ahırkapı açıklarına götürüldü.


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