Hayko Cepkin’in ‘epik’ konseri YouTube’da
Hayko Cepkin’in dev senfoni orkestrasıyla verdiği konserin tamamı dijital platformda yerini aldı
Hayko Cepkin'in 31 Ocak’ta verdiği “An Epic Symphony” isimli konserin tamamı Hayko Cepkin’in YouTube kanalında yayımlandı. Konser, Tuluğ Tırpan ve Hayko Cepkin'in kompozisyonlarını yazdığı ve Turhan Yükseler'in yönettiği 60 kişilik senfoni orkestrası ile verilmişti.
Post prodüksiyonunu Ba'ndo Creative Studio'nun yaptığı, Göksel Balaban yönetmenliğinde 10 kişilik bir ekip ve 6 kamera ile kayda alınan gecenin montajının 5 ay sürdüğü belirtildi.
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