Hayvan hakları yasası açıklaması akıllara erken seçimi getirdi
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayvan hakları ile ilgili açıklamalarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AKP'nin hayvan hakları yasa tasarını kimseye danışmadan hazırladığı söylerken, Akıllara erken seçim mi var sorusunu getirdiğini belirtti. Karaca, "AKP'nin can dostlarımızın haklarının teslimini ancak ve ancak bir seçim malzemesi olarak kullandı bugüne kadar" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayvan hakları ile ilgili çalışmaların yapıldığını ve yakın zamanda Meclis’e getirileceğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AKP’nin, çalışma için diğer parti ya da ilgili sivil toplum kuruluşları ile görüşmediğini belirtirken AKP’nin 24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 seçimleri öncesi de hayvan hakları yasasını gündeme getirdiğini anımsattı.
Akbaşoğlu’nun açıklamalarına, Meclis’teki komisyonda görev yapan CHP’li Karaca tepki gösterdi. Komisyonun hazırladığı raporu anımsatan Karaca, “Komisyon tarafından tüm siyasi partilerin oybirliği ile hazırlanmış bir rapor olmasına rağmen hiçbir siyasi partiye sorulmadan, görüş alınmadan ‘hayvan hakları yasasını çıkarıyoruz, Meclis’e getiriyoruz’ denmesi aklıma ‘Acaba ufukta bir erken seçim mi var’ düşüncesini getirdi. Çünkü hayvan hakları yasası telaffuz edildiğinde ya bir genel seçim ya da bir yerel seçim geldi. Yine benzer ihtimaller yok değil. Cumhur İttifakı, hayvan hakları meselesini, yani bu ekosistemde yaşamı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın haklarının teslimini ancak ve ancak bir seçim malzemesi olarak kullandı bugüne kadar” dedi.
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