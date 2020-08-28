Hayvan hakları yasası neden çıkmıyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 08:41

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, “Hayvan Hakları Yasası”nın hâlâ yasalaşmadığını bu nedenle her geçen gün hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamelenin arttığını söyledi. Önder, ayrıca hayvana yapılan işkencenin kabahatten çıkarılıp ceza kapsamına alınması, belediyelerin ihlalleri için sıkı denetim ve görevden alma gibi yaptırımlar uygulanması, yetkili bakanlığın belediyelere daha çok maddi yardım yapması ve okullarda, “Hayvan Hakları” dersi konulmasını istedi.

İnsanlar yazın hayvanlarına bakıp yazlıktan ayrılırken sokağa bırakıyorlar mı?

Evet. Çoğunluk karne hediyesi olarak çocukların isteğini yerine getiriyor ama yazlıklardan apartmanlara dönünce gezdirme, kıl vesaire bahaneler ortaya çıkıyor ve terk ediyorlar.

Barınaklarda çok fazla terk edilmiş hayvan var mı?

İlk başta hayvanları büyük hevesle alıyorlar. Maalesef barınak veya sokaklara terk etme çok sık oluyor ve üretim oldukça bu kesilmez. Önüne geçmek gerekiyor. Terk edilen hayvanların çoğu barınaklarda.

İzmir’deki bakımevleri yeterli mi?

İzmir her ilden çok ileri durumda, tabii bizlerin de ısrar ve bilgilendirmesisonucunda. 30 ilçeden 28 ilçede veterinerlik ve geçici bakımevi var. Kalıcı bakımevi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçelerde bulunmakta. Yasa “kısırlaştır-aşıla-bırak” dediği için barınaklarda ancak ısıran, agresif ve güçten düşmüş canlar yaşamakta. Bir de yasaklı tarif edilen dogo, pitbull gibi köpekler.

Sahiplendirme süreci nasıl?

Sahiplendirme sadece gönüllülerin çabasıyla ilerliyor. Bizler bakanlıktan sahiplendirmeyi cazip hale getirmesini istiyoruz. Bu da petshop ve üretim çiftliklerinin hiç değilse 5 sene kapatılmasıyla olur. Belediyeden yavru köpek sahiplendirmelerinde yavru 6 aylık olunca ücretsiz kısırlaştırma yapılması talebinde bulunduk. Çoğu bunu yapıyor. Çünkü bir kısırlaştırma, veteriner oda tarifesine göre 700 TL’den çok. Herkes bunu yapamadığı için terk edebiliyor.

Pandemi döneminde mama sıkıntısı yaşadınız mı?

Pandemi çıktığı ve yasak konduğu gün hayvan dostları ile çalıştık. Belediye ve gönüllüler de dağıtım yaptı. Zaten sonra İçişleri Bakanlığı 81 il valisine besleme talimatı da gönderdi. Mama firmaları HAYTAP işbirliği ile gelen tonlarca mamayı, biz de belediyelere gönüllülere yönlendirdik. İzmir bu konuda şanslı. Aç kalmadılar. Ben her gün 200 can besledim.

Sokak hayvanları için insanlar neler yapabilir?

Öncelikle sokak hayvanlarının kısırlaştırması için belediyelere bilgi verilmesi gereklidir. Sokağındaki köpeğe sadece mama veriyor ama en az 6 yavru yaparsa o köpek hem o bölgede istenmez hem daha zor beslenir. Belediyeler her köpeği bilemez. Bizler haber verip canlının kısırlaştırılıp aşılanmasını istemeliyiz. Tabii bir kap su ve bir kap mama her kapının önüne konulmalı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları yeterli mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl 7 bölge kurarak kısırlaştırmayı az yapan ilçelere veteriner hekim ve araç ile yardım gönderiyor. Işıkkent RM yerine Gökdere’de yeni bakımevi yerinin temeli açıldı. Ayrıca Seyrek’te 1000 kapasiteli bakımevi var. 2009’dan beri takiplerimizle Ankara ve İstanbul’da olmayan ve 3 sene önce yapılan bir hayvan mezarlığımız var. İşbirliği ile çalışıyoruz. İstediğimiz hastanenin Eşrefpaşa’da yapımına başlandı.