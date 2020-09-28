Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapıldı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hayvanat bahçesinden kaçan maymun, tırmandığı elektrik tellerinde akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düştü. Yaralanan maymun hayvanat bahçesinde tedavi altına alındı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda bir maymun sabah saatlerinde kaçtı.
Durumu fark eden hayvanat bahçesi çalışanları maymunu yakalamak için çalışma başlattı. Caddelerde bulunan ağaçlara tırmanan maymun kendisini yakalamaya çalışan görevlilere zor anlar yaşattı.
Daha sonra yol kenarında bulunan elektrik hattının tellerine tırmanan maymun elektrik akımına kapılarak metrelerce yüksekten kaldırıma düştü. O anlar ise olayı gören vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Yaralanan maymuna ilk müdahalesini yapan görevliler daha sonra maymunu hayvanat bahçesine götürdü. Maymunun hayvanat bahçesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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