27 Haziran 2020 Cumartesi, 15:08

Atomu parçalamış, Ay’ı fethetmiş, Higgs bozonunun izini bulmuş olabiliriz ama iş hayvanları anlamaya gelince önümüzde hâlâ uzun bir yol var.

İster didişen bebek pandaların videosu, ister el ele tutuşmuş penguenlerin fotoğrafı; söz konusu hayvanlar olduğunda masumiyet, sadakat, ölçülülük, çalışkanlık gibi basmakalıp insani erdemleri onlara yüklemeden duramıyoruz.

Kendi yarattığımız mitlere, yalan yanlış bilgilerle inanmak, bir sığırın sarhoş olabileceğine, bir penguenin eşini aldatabileceğine ya da işçi karıncaların işten kaytarabileceğine ihtimal vermekten çok daha kolay. Halbuki bunlar gerçek. Hatta dahası var.

Oxford’lu hayvanbilimci Lucy Cooke hayvan aklını olduğu gibi anlayabilmek için Kolombiyalı bir “suaygırı burucusu”ndan Çinli bir “panda çöpçatanı”na kadar hayli renkli karakterle tanışacağı bir dünya turuna çıkıyor.

Okurları hayvanların gizli - ya da görmezden gelinen - ve bir o kadar eğlenceli dünyasıyla tanıştırıyor.

Hayvanlar Âleminden Uygunsuz Gerçekler, sadece hayvanları değil, tüm o akıldışı önyargıları ve uçuk hayal gücüyle insanı da anlatan, yanlış anlaşılmalarla dolu bir hayvanat bahçesi.

Hayvanlar Âleminden Uygunsuz Gerçekler / Lucy Cooke / Çeviren: Ezgi Başer Akgürgen / Domingo Yayınevi / 456 s.