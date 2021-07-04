Hayvanlar artık daha özgür

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Hayvanlar için Parti/PvdD Genel Başkanı Ester Ouwehand’ın politik zaferi olarak gösterilen tasarı için meclis ve senato çoğunluğunu oluşturan çeşitli partiler, tasarıya olumlu oy kullandılar. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yasayla, başta dört ayaklı can dostlarımız olmak üzere tüm hayvanlar için geniş kapsamlı bir koruma şemsiyesi oluşturuluyor. Ciddi sonuçları olacak yeni yasada, neredeyse tüm hayvan çiftliklerinin yeniden yapılanması ve hayvanlara daha konforlu bir yaşam olanağı sunulması öngörülüyor.

ÇOĞU PARTİ BİRLEŞTİ

Artık ördeklerin suyun olmadığı bir ortamda beslenmesi, tavşanların yeri eşeleyebileceği bir toprak parçasında yaşaması, öngörülen koşullardan bazıları. Aslında bu yasa tasarısı sayesinde Hollanda’nın en sağından en soluna hemen tüm partiler bir araya gelmiş gözüküyor. Liberal D66 partisi, Sosyalist Parti, İşçi Partisi, Yeşil Sol’un yanı sıra yabancılardan hoşlanmayan sağcı Özgürlükler Partisi ve Demokrasi Forumu partileri de tasarı çerçevesinde birleştiler.

Ana akım sağ yelpazede olan Başbakan Mark Rutte’nin VVD ile diğer koalisyon ortağı Hıristiyan Demokrat CDA partileri ise yasa tasarısına karşı çıkıyor. Gerekçelerini sözcüleri aracılığıyla şöyle dile getiriyorlar: “Komşunun yemeklerini yemesi için kedileri serbest mi bırakıyoruz? Köpekler tasmasız ve kayışsız mı dolaşacak? Herkes ucuz et yemek istiyor, ama bu koşullarda nasıl ucuz et sağlanır?..”

Hayvanlar için Parti’nin girişimiyle gündeme taşınan yasa, devrim özelliği taşıyor. Şimdiden şehirlerde geniş park alanlarında köpeklerin koşup oynayabilmesi için etrafı demir çitlerle çevrili alanlar yapılmaya başlandı bile...

HAYVANLAR İÇİN PARTİ- PVDD

Hayvanları korumak amacıyla Avrupa’da ilk parti 1993 yılında Almanya’da kuruldu. 2002’de Hollanda’da da Hayvanlar için Parti adıyla yeni bir oluşum çerçevesinde hayvan aktivisitleri bir araya geldi ve ilk kongrede partileştiler. 2006 yılında 2 milletvekili çıkaran parti, son seçimlerde 6 milletvekilliği elde ederek 150 sandalyeli Hollanda parlamentosunda etkinliğini artırdı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de bir üyelik kazandı ve Avrupa’daki ilk hayvan partisi üyesini Strazburg’a yolladı.

Geçen günlerde PvdD’nin uzun süre Rotterdam başkanı olarak görev yapan Pınar Coşkun ile bir araya geldik. Sohbetimizde, kendisine partinin amaçlarını sordum. PvdD, hayvanların kullanıldığı tüm sirklerin ve büyük ölçüde hayvanat bahçelerinin hemen kapatılmasını istiyor. Bilimde hayvan deneklerinin hemen, koşulsuz yasaklanmasını, hayvanların avlanmasının durdurulmasını talep ediyor. Bir diğer istekleri de Hollanda’da uygulanan köpek ve kedi vergilerinin kaldırılması. Pınar Coşkun nedenini şöyle anlattı: “Kuzey Avrupa ülkelerinde ortalama insan ömrünün uzamasıyla yaşlı kesim sayısal olarak çok arttı ve belli bir yaştan sonra yaşlıların tek dostları evcil hayvanlar olmaya başladı. Yaşlı kesim özellikle kedi ve köpeklerle birlikte hayatlarını sürdürmekteler ve birbirleriyle dayanışma içinde yaşamaktalar. Ayrıca belediyelerin koydukları bu vergilerle hayvanların sırtlarından parasal kaynak oluşturulmasını istemiyoruz.” Tüm canlıların ortak korunması için bir diğer istekleri de nükleer santralların yasaklanması.

PvdD, kurulduğu yıllarda toplam 7 ülkenin içinde bulunduğu Animal Politics Foundation (APF) (Hayvan Politikası Vakfı) isimli birliğin oluşmasında öncü rol oynadı. Çeşitli ülkelerde sempozyumlar düzenlemeye başladılar. İlk sempozyum 12-13 Aralık 2013’te İstanbul’da yapıldı. 2019’da Avrupa Politik partisi olan Animal Politics EU oluşturuldu.

Önümüzdeki dönemlerde Hayvanlar için Parti’nin, Hollanda’da büyüyeceği ve ülke politikasında daha etkin roller oynayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Parti üyesi Coşkun da yapılacak ilk yerel seçimlerde Rotterdam Anakent Belediye Meclisi’ne girmek ve mücadelesini orada devam ettirmek için şimdiden kolları sıvamış durumda.

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