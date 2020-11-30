Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheliye idari para cezası

30 Kasım 2020 Pazartesi, 16:11

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de ikamet ettiği belirlenen şüpheli Cem A. (37) evinde gözaltına alındı.

Şüpheli polise verdiği ifadesinde, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi amaçlı gerçekleştirdiğini anlattı.

Şüphelinin ikametinde bulunan köpek muhafaza altına alınarak Çekmeköy Hayvan Barınağına teslim edildi.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari para cezası kesilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.