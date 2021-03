Hazal Kaya: Kimse bizim kadar ağır saldırıya maruz kalmadı

16 Mart 2021 Salı, 11:51

"Adını Feriha Koydum" ve "Aşk-ı Memnu" gibi dizilerinde rol alan Hazal Kaya, oyunculuk sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Nilay Örnek'in "Nasıl Olunur?" isimli podcast programına konuk olan Kaya, dizi oyuncularının küçümsendiğini ama projelerin yurt dışına satılmasıyla bu hikayenin değiştiğini belirtti.

"GÜZELSİNİZ DİYE ORADASINIZ"

Yıllar sonra ilgi görmelerini 'ilahi adalet' olarak yorumlayan Kaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca 'dizi oyuncusu' diye aşağılanıp, hiçbir beklentinin olmadığı birileri gibi yaşadık. 'Zaten sizden ne olur?' ve 'Güzelsiniz diye oradasınız' gibi bir yaklaşım vardı. Bu da bana o kadar acayip gelir ki. Hep böyle bir sınıflılık hali var. 'Onlar tiyatrocu, tiyatro er meydanı, onlar bağımsız sinemacılar, siz de dizi oyuncususunuz' diye."

"HİÇ KİMSE BİZİM KADAR AĞIR SALDIRIYA MARUZ KALMADI"

"Yıllar sonra dizilerin dünyaya satılıp, bizim değere binmemiz benim için ilahi adalettir. Çünkü sektörün ağır işçileri hep bizdik. Hiç kimse bizim kadar çalışmadı, hiç kimse bizim kadar ağır saldırıya da maruz kalmadı; her anlamda, her taraftan. Buna sektörün kendisi de dahil. Kendimizi hiç kimseye beğendiremediğimiz bir on yıl vardır. Ne zaman yurt dışına satılmaya başlandı bu işler ve bizim bir yerde olmamız oraya değer katar oldu hikaye çok değişti."