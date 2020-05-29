Hazal Kaya setlere dönüyor!

29 Mayıs 2020 Cuma, 10:26

Geçen yıl Şubat ayında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile dünyaevine girdikten sonra, Nisan 2019'da hamilelik haberini alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dizisi 'Bizim Hikaye'nin final yapmasının ardından setlere ara vermişti.

YENİ PROJESİ AÇIKLANDI

Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu. Hazal Kaya, Aslı Kızmaz'ın 'Benden Ne Olur' kitabının beyazperdeye aktarılacağı sinema filminde rol alacak. Filmin yapımcılığını ise Medyapım üstleniyor.

Medyapım'dan yapılan açıklamada, "Aslı T. Kızmaz' ın yazdıgˆı 'Benden Ne Olur' kitabı film oluyor. Başrolu¨nde Hazal Kaya' nın oynayacagˆı filmimizin yakın zamanda sete c¸ıkması planlanıyor" denildi.