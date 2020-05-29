Hazal Kaya setlere dönüyor!
Son olarak FOX'un Bizim Hikaye dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, setlere geri dönüyor. Oğlu Fikret Ali’yi Kasım 2019'da kucağına alan Hazal Kaya'nın yeni projesi belli oldu.
Geçen yıl Şubat ayında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile dünyaevine girdikten sonra, Nisan 2019'da hamilelik haberini alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dizisi 'Bizim Hikaye'nin final yapmasının ardından setlere ara vermişti.
YENİ PROJESİ AÇIKLANDI
Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu. Hazal Kaya, Aslı Kızmaz'ın 'Benden Ne Olur' kitabının beyazperdeye aktarılacağı sinema filminde rol alacak. Filmin yapımcılığını ise Medyapım üstleniyor.
Medyapım'dan yapılan açıklamada, "Aslı T. Kızmaz' ın yazdıgˆı 'Benden Ne Olur' kitabı film oluyor. Başrolu¨nde Hazal Kaya' nın oynayacagˆı filmimizin yakın zamanda sete c¸ıkması planlanıyor" denildi.
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