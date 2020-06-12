Hazal Kaya'dan “Çocuğun LGBTİ+ olsa tepkin ne olurdu" sorusuna yanıt

12 Haziran 2020 Cuma, 17:34

Oyuncu Hazal Kaya’nın katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen LGBTİ+ sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

İnstagram üzerinden katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kaya'nın, “Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?” sorusuna yanıtı şöyle oldu:

“Bir tepkim olmazdı. Beni ilgilendirmez çünkü. Benim ne tepkim olabilir, o benden başka birisi. Çocuklarımızla ilgili bunu anlamak zorundayız. O benden başka bir birey, ben değilim o. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ona ancak yol arkadaşlığı yapabilirim. Bir ihtiyacı olursa yanında olabilirim. Yani hiçbir tepkim olmazdı, çünkü haddim değil buna bir tepki vermek.”

Kaya'nın bu sözleri, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeniyle karşılandı.