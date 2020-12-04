Hazar Ergüçlü: Cinsiyet eşitliğini trend olduğu için savunanlar var
Oyuncu Hazar Ergüçlü, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Sektörde yaşanan cinsiyet ayrımcılığı hakkında konuşan oyuncu, "Cinsiyet eşitliğini trend olduğu için savunanlar var" dedi.
İbrahim Selim'in Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde sunduğu "İbrahim Selim ile Bu Gece" şovunun bu haftaki konuğu oyuncu Hazar Ergüçlü oldu.
Programın "Gözlerimin İçine Bak" bölümünde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ergüçlü "Hiç batıl inancın var mı?" sorusuna memleketi Kıbrıs’tan kalma bir alışkanlık olarak nazardan koruduğuna inandıkları için evde zeytin dalı yakma alışkanlığı olduğu cevabını verdi.
OYUNCULUĞA NASIL YÖNELDİ?
Okul hayatında pek çok problem yaşadığını belirten Ergüçlü, psikoloğunun kendisine "Oyuncu olsana sen" demesi üzerine tiyatroya yöneldiğini belirtti. Oyuncu, yıllar sonra psikoloğuna "Sen benim oyunculuk yapmam gerektiğini nasıl anladın?" diye sorduğunda aldığı cevabın "Sen çok güzel Burhan Altıntop taklidi yapıyordun" olduğunu söyledi.
SEKTÖRDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI
Sektörde yaşanan cinsiyet ayrımcılığı hakkındaki düşüncelerini de anlatan oyuncu, eşitlik konusundaki hassasiyetin bazı kesimlerce samimi olduğunu; fakat bazı kesimlerin kendilerini sadece baskı altında hissettikleri için bu söylemi geliştirmek zorunda kaldıklarını ifade ederek "Cinsiyet eşitliğini trend olduğu için savunanlar var" dedi.
Ergüçlü, kişisel olarak iş seçimlerinde ayrımcılık yapan kişilerle çalışmamaya özen gösterdiğinin de altını çizdi.
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