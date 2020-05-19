Hazine Bakanlığı açıkladı: Birçok ülke ile swap görüşmesi sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde devam ettiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin sürdürüldüğünü bildirdi. Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiği belirtilerek, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.
Bu hafta piyasada swap anlaşması beklentisi güçlenmiş, mayısın ilk haftasında tarihi zirvesini 7.2690 TL ile yenileyen Dolar/TL dün 6.82'ye kadar inmişti.
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