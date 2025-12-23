Dev derbide kazanan Beşiktaş: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanan derbiyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 33. dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle derbide ilk golü atan taraf oldu.

Fenerbahçe, 41. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Topun başına gelen Marco Asensio, 43. dakikada skoru eşitledi. 29 yaşındaki İspanyol yıldız, bu sezon çıktığı 19. resmi maçta 9. golünü attı ve 14 gol katkısına ulaştı.

2 DERBİDE 4 GOL

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Vaclav Cerny attı. Çek yıldız Cerny, Kadıköy'de çıktığı 2. derbide 4. kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçını Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile 6 Ocak'ta oynayacak. Beşiktaş ise kupada Keçiörengücü ile 13 Ocak'ta karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Devrim, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

90' GOL | Cerny'nin attığı gol ile Beşiktaş derbide yeniden öne geçti.

90' Derbinin ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

89' Fenerbahçe'de Kerem oyundan çıkarken Alaettin Ekici dahil oldu.

85' Beşiktaş'ta Salih ile Emirhan oyundan çıkarken Demir Ege ve Paulista dahil oldu.

85' Fenerbahçe'de Oğuz'un yerine Haydar oyuna dahil oldu.

80' Fenerbahçe hücumunda Asensio ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, savunma topu uzaklaştırdı.

77' Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Rashica kontrol eti ve şutunu çekti. Top farkla auta gitti.

75' Fenerbahçe'de Bartuğ oyundan çıkarken Yiğit Efe dahil oldu.

72' Beşiktaş'ta Jurasek ile Devrim'in yerine Kartal Kayra ve Rıdvan oyuna dahil oldu.

64' Beşiktaş'ta Salih Uçan ceza sahası içinde yerde kaldı. Penaltı bekliyor. Hakem oyunu devam ettirdi.

61' SARI KART | Fenerbahçe'de Bartuğ, Rashica'yı formasından çekti ve sarı kart gördü.

57' Beşiktaş'ta sol kanattan gelen ortaya Emirhan Topçu iyi yükselerek kafayı vurdu. Tarık topu son anda kornere çeldi.

56' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ceza sahasının hemen dışından sağ köşeye plase vuruşunu yaptı. Tarık topu kornere çeldi.

55' Köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa Bartuğ gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.

54' Fenerbahçe'de ceza sahası sağından kale ağzına çevrilen topa Levent vurmadan önce Emirhan kayarak müdahale etti. Korner.

52' Fenerbahçe yarı alanın Szymanski, Jurasek'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul. Jurasek ve Sergen Yalçın karara şiddetli itirazda bulunuyorlar.

46' Derbide ikinci yarı başladı.

45' Derbide ilk yarı sona erdi.

45' Derbide ilk yarıya 3 dakika ilave edildi.

43' GOL | Asensio'nun attığı gol ile Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

42' SARI KART | Beşiktaş'ta Tammy Abraham sarı kart gördü.

42' PENALTI | VAR uyarısının ardından Fenerbahçe penaltı vuruşu kazandı.

39' SARI KART | Beşiktaş'ta Devrim sarı kart gördü.

36' SARI KART | Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sarı kart gördü.

33' Beşiktaş'ta ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Abraham, sağından koşu yapan Cerny'nin koşu yoluna pasını attı. Cerny ters ayağıyla yaptığı vuruşta topu Tarık'ın bacak arasından ağlarla buluşturdu.

33' GOL | Cerny'nin attığı gol ile Beşiktaş derbide öne geçti.

21' Fenerbahçe'de Kerem ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Top farkla auta gitti.

18' Fenerbahçe'de Szymanski sağ kanatta Emirhan'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Uzak köşeye yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

8' Fenerbahçe orta alanda sırtı dönük topla buluşan Szymanski, Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

6' Beşiktaş'ta Devrim sol kanattan ortasını yaptı. Herkesi aşan top auta gitti.

4' Beşiktaş'ta Abraham ceza sahası içi sol çaprazdan şut açısı ararken İsmail Yüksek topa müdahale etti.

2' Beşiktaş maçın başında gole yaklaştı... Ceza sahası içinde Jurasek sağ kanattan çevrilen topa gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

1' Derbide ilk yarı başladı.